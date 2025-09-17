เตรียมใช้ไม้แข็ง! ผู้ว่าฯ สระแก้วคุยผู้ว่าบันเตียเมียนเจยวันนี้ ถ้ายังรื้อลวดหนามไม่หยุด เจอดีแน่

จากนี้เจอไม้แข็ง กัมพูชาบุกรื้อลวดหนามไม่เลิก วันนี้หากผู้ว่าฯ สระแก้ว-บันเตียนเมียนเจย หารือแล้วยังไม่หยุดรื้อ เจอดีแน่ ไทยเตรียมขั้นตอนแจงนานาชาติได้หมด ส่วนประชุม GBC เดือนหน้าไม่หารือประเด็นใดเพิ่ม แค่ขอเคลียร์เรื่องที่ยังติดค้าง
วันนี้(17 ก.ย.) แหล่งข่าวความมั่นคง เปิดเผยว่า การดำเนินการในทุกเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ดำเนินการมาโดยตลอดในการให้กัมพูชาออกจากพื้นที่ไป ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตราด ที่พบ 17 จุดรุกล้ำ โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์รื้อลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว หนองจาน จังหวัดสระแก้ว จะทำเป็นขั้นตอน
โดยวันนี้ผู้ว่าจังหวัดสระแก้วและผู้ว่าจังหวัดบันเตียนเมียนเจย จะพบกันและพูดเรื่องทั้งหมด เมื่อพูดกันวันนี้แล้ว ยังทำอย่างนี้อีกจะใช้ตำรวจปราบจลาจล เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับการปราบจลาจล และรายละเอียดทั้งหมดที่ไทยได้ปฏิบัติมา สามารถชี้แจงให้องค์กรนานาชาติได้หมด
ส่วนการประชุม GBC ในวันที่ 10 ตุลาคม คงไม่มีการเพิ่มเรื่องใดหารืออีก เพียงแต่จะเก็บและเคลียร์เรื่องที่กัมพูชายังติดค้างไทยอยู่ ที่ยังไม่ทำ จะไม่เปิดประเด็นเพิ่มแล้ว