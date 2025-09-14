ยังไม่สำนึก!พรรคการเมืองเนปาลร้องปธน.คืนสถานะรัฐสภา หลังถูกยุบท่ามกลางประท้วงนองเลือดต้านคอรัปชั่น

บรรดาพรรคการเมืองหลักๆของเนปาลในวันเสาร์(13ก.ย.) เรียกร้องประธานาธิบดีของประเทศ คืนสถานะรัฐสภาที่เขาสั่งยุบไปเมื่อไม่นานมานี้ ตามหลังการประท้วงต่อต้านคอรัปชัน ท่ามกลางความเดือดดาลของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันของพวกนักการเมือง และการบริหารประเทศที่ย่ำแย่
ในถ้อยแถลง 8 พรรคการเมือง ในนั้นรวมถึง Nepali Congress, CPN-UML และ Maoist Centre อ้างว่าการกระทำของประธานาธิบดีรามจันทรา พอเดล ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ความเคลื่อนไหวของพวกพรรคการเมือง มีขึ้นหลังจาก พอเดล ยุบสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันศุกร์(12ก.ย.) ตามคำแนะนำของ สุชีลา คาร์กี นายกรัฐมนตรีรักษาการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งสดๆร้อนๆ ขณะที่มันเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักจากผู้ชุมนุมเช่นกัน
มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50 รายในเหตุปะทะกับตำรวจปราบจลาจล ท่ามกลางการประท้วงใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา อันมีต้นตอจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันของพวกนักการเมือง และการบริหารประเทศที่ย่ำแย่ ทั้งนี้ คาร์กี ได้รับการแต่งตั้งตามหลังบรรลุข้อตกลงกับเหล่าแกนนำการชุมนุม
คำสั่งแบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ถูกยกเลิกไปในวันจันทร์(8ก.ย.) แต่จากนั้นการประท้วงได้ขยายวงสู่ขบวนการชุมนุมใหญ่ต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันของพวกนักการเมือง ฝูงชนที่โกรธกริ้วจุดไฟเผารัฐสภาและอาคารรัฐบาลในกรุงกาฐมาณฑุในวันอังคาร(9ก.ย.) บีบให้นายกรัฐมนตรี เค.พี. ชาร์มา โอลี ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง
ถ้อยแถลงเรียกร้องคืนสถานะรัฐสภาในวันเสาร์(13ก.ย.) ลงนามโดยบรรดาประธานวิปของพรรคการเมือง 8 พรรค พวกเขาอ้างว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นไปตามแบบอย่างที่ผ่านมา ที่กำหนดโดยตุลาการของเนปาล
การยุบสภาเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของบรรดาแกนนำนักศึกษาของกลุ่มที่เรียกว่า "ขบวนการเคลื่อนไหว Gen Z" แต่พรรคการเมืองทั้ง 8 พรรค บอกว่าข้อเรียกร้องของพวกผู้ประท้วง ในนั้นรวมถึงคำแถลงจัดเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 5 มีนาคม ปีหน้า ควรดำเนินการผ่านสถาบันหนึ่งๆที่มาจากเสียงโหวตของประชาชน
ในช่วงค่ำวันเสาร์(13ก.ย.) ประธานาธิบดีพอเดล เรียกร้องทุกฝ่ายแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและช่วยกันดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างราบรื่น เขาเชื่อว่าจะสามารถบรรลุทางออกแห่งสันติได้ แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและน่ากลัวมากๆ
"รัฐธรรมนูญยังอยู่ ระบบรัฐสภายังอยู่และระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยรัฐบาลกลางยังอยู่ ประชาชนมีโอกาสมุ่งหน้าสู่เส้นทางของประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ด้วยการจัดเลือกตั้งภายใน 6 เดือน" ประธานาธิบดีกล่าว
คาร์กี อดีตผู้พิพากษาศาลสูงสุด วัย 73 ปี สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในพิธีการแบบสั้นๆในกรุงกาฐมาณฑุ ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศแห่งนี้ คาดหมายว่าเธอจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีภายในไม่กี่วันข้างหน้า
เธอถูกมองอย่างกว้างขวางในฐานะบุคคลที่มีภาพลักษณ์มือสะอาด และการทำหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลเฉพาะกาลของเธอได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาแกนนำนักศึกษาจากขบวนการเคลื่อนไหว Gen Z
อย่างไรก็ตามคณะรัฐบาลของเธอต้องเจอกับความท้าทายต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง บูรณะรัฐสภาและอาคารสำคัญๆอื่นๆที่ถูกโจมตี รับประกันกับพวกผู้ประท้วง Gen Z ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกลุ่มอื่นๆในเนปาล ที่เกรงว่าประชาธิปไตยวัยเยาว์ของประเทศและระเบียบรัฐธรรมนูญจะหยุดชะงัก
อีกหนึ่งภาระสำคัญคือหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังความรุนแรงมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เวลานี้เนปาลกำลังค่อยๆสู่ภาวะปกติตามหลังเหตุความไม่สงบครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ทหารของประเทศที่ถูกส่งเข้าประจำการตามท้องถนนสายต่างๆในเมืองหลวง ได้กลับสู่ฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหลัง คาร์กี สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
(ที่มา:บีบีซี)