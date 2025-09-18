ได้รางวัลใหญ่! ทหารกัมพูชาโดนกระสุนยางเบ้าตา รับ ‘ข้าวแกง-ไก่ย่าง-ชาเขียวนม’ ปลอบใจ

เพจ Army Military Force โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจปนขำ ทหารกัมพูชาถูกกระสุนยางเข้าตาขวา 1 แผล แต่ได้รางวัลตอบแทนเป็นข้าวแกง ไก่ย่าง ชาเขียวนม พร้อมตั้งคำถามหรือสงครามจบด้วยเมนูนี้?
จากกรณี สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง เพื่อสลายการชุมนุมที่ขว้างปาสิ่งของ ทั้งก้อนหินและท่อนไม้ ใส่เจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงรื้อลวดหนาม ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตาสที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (18 ก.ย) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์ภาพ ที่ทหารจากกองทัพกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บโดนกระสุนยางเข้าที่เบ้าตาขวา ได้รับรางวัลเป็นข้าวแกง-ไก่ย่าง-ชาเขียวนม
โดยระบุข้อความว่า “กองทัพกัมพูชามอบรางวัลผู้กล้าเลี้ยงข้าวแกง-ไก่ย่าง-ชาเขียวนม ให้กับทหารเขมรหลังโดนกระสุนยางเข้าที่เบ้าตาขวา 1 แผล”