กท.ต่างประเทศกัมพูชาออกคำแถลงแสดงความกังวล อ้างทหารไทยกระทำการยั่วยุ ร้องประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนมาตรการป้องกัน

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (MFAIC) ได้ออกคำแถลงที่ระบุว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อการกระทำที่ไม่ไตร่ตรองและยั่วยุของทหารไทยวานนี้ (17) ที่หมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว ในจ.สระแก้ว ซึ่งกัมพูชาอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเปรยจัน ในจ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย)
ในคำแถลงที่ออกในเช้าวันนี้ (18) กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากรายงานที่น่าเชื่อถือได้นั้น ทหารไทยพร้อมโล่ กระบอง และอาวุธ ได้รุกล้ำเข้าไปในดินแดนกัมพูชาและยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง ขณะเดียวกันก็ใช้อุปกรณ์เสียงความถี่สูงซึ่งสร้างความเสียหายต่อหูของชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจัน กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า การกระทำเหล่านี้ส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงพระสงฆ์ ในระหว่างการเผชิญหน้ากับชาวบ้านกัมพูชาที่กำลังปกป้องบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนเองอย่างสงบ
“การกระทำข่มขู่ที่ยอมรับไม่ได้นี้ พร้อมกับที่เมื่อเร็วๆ นี้มีการใช้อาวุธจริงชี้ไปยังพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างร้ายแรง รวมถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรม” กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระบุ
สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานอ้างคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศที่ยังระบุว่า พลเรือนกัมพูชาที่อาศัยอยู่อย่างสงบบนดินแดนของบรรพบุรุษ ไม่ควรเผชิญกับการคุกคามหรือความรุนแรง กองทัพไทยต้องยุติการกระทำยั่วยุเหล่านี้ ที่เป็นการเสี่ยงต่อการหยุดยิงที่เปราะบาง และขัดขวางการแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐบาลสองประเทศอย่างสันติ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเรียกร้องให้กองกำลังทหารของไทยยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ และเคารพอธิปไตยของกัมพูชา และความปลอดภัยของพลเมืองกัมพูชา นอกจากนี้ ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนและคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลเหล่านี้ และสนับสนุนมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ยกระดับไปมากกว่านี้
คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังระบุว่า กัมพูชายังคงยึดมั่นในพันธกรณีของการยุติข้อพิพาทชายแดนกับไทยอย่างสันติ ภายใต้หลักการของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี กฎหมายระหว่างประเทศ และจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของอาเซียน นอกจากนี้การเจรจาอย่างต่อเนื่องเป็นหนทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ประโยชน์จากกลไกทวิภาคี เช่น คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) คณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค (RBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์.