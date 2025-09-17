กัมพูชาประณามกองทัพไทยโจมตีข้ามแดนทำชาวเขมรได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 24 ราย

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลกัมพูชาประณามกองทัพไทย กล่าวหาไทยโจมตีข้ามแดนอย่างรุนแรงที่ส่งผลให้มีพลเรือนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 24 คน รวมทั้งพระสงฆ์ ในพื้นที่ อ.อูเจริว จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) สื่อกัมพูชารายงาน
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.44 น. ของวันที่ 17 ก.ย. 2568 กองกำลังติดอาวุธและตำรวจปราบจลาจลของไทย พร้อมด้วยกระบอง โล่ และอุปกรณ์ยุทธวิธีต่างๆ ได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของกัมพูชา บริเวณหมู่บ้านเปรยจัน ต.อูเบยโจน อ.อูเจริว จ.บ้านใต้มีชัย โดยมีรายงานว่าเป้าหมายของฝ่ายไทยคือการยึดพื้นที่เกษตรที่ชุมชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่และทำการเพาะปลูกมายาวนาน
สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า เพื่อปกป้องดินแดนของตน ชาวบ้านในพื้นที่ได้เผชิญหน้ากับกองกำลังของไทยและบังคับให้พวกเขาถอนกำลัง แต่สถานการณ์กลับทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อมีรายงานว่ากองกำลังทหารของไทยยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาใส่พลเรือนที่ไม่มีอาวุธโดยตรง เหยื่อได้รับบาดเจ็บจากอาการระคายเคืองตา เจ็บปวดตามตัว และสูญเสียการได้ยินจากอุปกรณ์สร้างเสียงที่มีความดังสูงที่อ้างว่าฝ่ายไทยนำมาใช้ ความรุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นด้วยการใช้กระสุนยางและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 24 คน รวมถึงพระสงฆ์ และยังมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาการสาหัส
โฆษกรัฐบาลระบุว่า กองกำลังความมั่นคงร่วมของกัมพูชา ที่มีอาวุธและประจำการอยู่ใกล้เคียง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นและเป็นมืออาชีพ พวกเขาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและหลักการระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการตอบโต้แม้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในทันทีโดยส่งรถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาประณามการกระทำรุนแรงของกองทัพไทย และระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวและละเมิดดินแดนอย่างโจ่งแจ้ง
รัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง เจตนารมย์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค รวมถึงบันทึกความเข้าใจปี 2543 นอกจากนี้ โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังย้ำจุดยืนของกัมพูชาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ว่าคือการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและการทูต และระบุว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงทวิภาคี สนธิสัญญา และกฎหมายระหว่างประเทศทุกฉบับ และเรีกยร้องให้ไทยยึดมั่นในหลักการเดียวกันนี้เพื่อรักษาการหยุดยิง ลดความตึงเครียดทางทหาร และหลีกเลี่ยงการยกระดับหรือการปะทุขึ้นของความขัดแย้งทางอาวุธ.