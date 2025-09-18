กัมพูชายั่วยุ! คลิปหลุดชัด ชาวเขมรใช้ไม้รื้อรั้วชายแดนไทย ก่อนบานปลายชุลมุน

คลิปวิดีโอจากเพจดัง Drama-Addict เผยให้เห็นนาทีตึงเครียดที่ชาวกัมพูชาเปิดฉากยั่วยุก่อน ทั้งใช้ไม้รื้อรั้วและปาของใส่เจ้าหน้าที่ จนทหารต้องใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าควบคุมสถานการณ์ สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบลงอย่างไร? ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่
เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อมีรายงานว่ากลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนมากเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อรื้อถอนรั้วลวดหนาม เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) และทหารจึงเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อระงับเหตุการณ์
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ย.) เพจดังอย่าง "Drama-Addict" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดความวุ่นวาย โดยคลิปดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มยั่วยุเจ้าหน้าที่ทหารไทยก่อน ด้วยการใช้ไม้มารื้อถอนรั้วลวดหนาม ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่นำไปสู่ความชุลมุนและการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมสถานการณ์ในที่สุด