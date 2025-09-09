“ทักษิณ” ถึงศาลฎีกาแล้ว พร้อมลูกสาว-ลูกเขย ฟังคำสั่งบังคับโทษคดีชั้น 14

"ทักษิณ" ถึงศาลฎีกาแล้ว ฟังคำสั่งบังคับโทษคดีชั้น 14 "อุ๊งอิ๊งค์" พร้อมครอบครัวมาให้กำลังใจด้วย
วันนี้ 9 ก.ย. 2568 นายทักษิณ ชินวัตร พร้อม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อฟังคำพิพากษากรณีที่มีกระบวนการช่วยเหลือให้ นายทักษิณ นอนรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อไม่ต้องถูกจำคุก
โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดอ่านคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ บค.1/2568 เรื่องการบังคับโทษจำคุก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ อม.4/2551, คดีหมายเลขแดงที่ อม.10 /2552, คดีหมายเลขแดงที่ อม.5/2551 โดยศาลฎีกาฯ ได้ทำการไต่สวนพยานมาเป็นเวลา 7 นัดเพื่อหาข้อเท็จจริงในการบังคับโทษคดีถึงที่สุดกับนายทักษิณ ว่าเป็นไปตามผลคำพิพากษาของศาลฎีกาหรือไม่ ก่อนศาลนัดฟังคำสั่งในวันนี้ (9 ก.ย. 2568) เวลา 10.00 น. และให้ออกหมายเรียกนาย ทักษิณ ชินวัตร มาฟังคำสั่งด้วย
สำหรับมาตรการความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าศาลฎีกาฯ เจ้าหน้าที่ได้วางรั้วแผงเหล็กปิดกั้นกันพื้นที่สำหรับสื่อมวลชน นอกจากนี้ได้ติดตั้งแผงเหล็กบริเวณเชิงสะพานเจริญศรีหรือสะพานข้ามคลองหลอด เพื่อเป็นจุดสำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนปักหลักทำข่าวบริเวณโดยรอบ
ทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน จำนวน 1 กองร้อย เพื่อรักษาความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.35 น. ทีมทนายความของนายทักษิณ นำโดยนายวิญญัติ ชาติมนตรี เดินทางไปถึงศาลฎีกา จากนั้น เวลา 09.25 นายทักษิณ เดินทางมาพร้อม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็ก นายปิฎก สุขสวัสดิ์ ลูกเขย น.ส.พินทองธา คุณากรวงศ์ ลูกสาวคนโต และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา โดยนายทักษิณเดินทางมาโดยรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์-มายบัค ทะเบียน พร195 กรุงเทพฯ คันเดียวกับ น.ส.แพทองธาร เมื่อมาถึง นายทักษิณได้ยกมือไหว้กลุ่มคนเสื้อแดงที่มาตะโกนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแผงเหล็กกั้น ก่อนจะเดินเข้าไปในศาล