ศาลฎีกาจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน คดีฟังคำสั่งบังคับโทษ "ทักษิณ"ชั้น14 พรุ่งนี้

ศาลฎีกานักการเมืองจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน เกาะติดคดีฟังคำสั่งบังคับโทษ "ทักษิณ ชินวัตร"ชั้น14 พรุ่งนี้ ใช้ตำรวจชนะสงครามและควบคุมฝูงชน 100 นาย คอยดูแลความสงบเรียบร้อย
วันนี้ (8 ก.ย.) บรรยากาศที่บริเวณอาคารศาลฎีกา ฝั่งคลองหลอดวันนี้ ผู้สื่อข่าวพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของศาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ได้มาร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวพื้นที่เพื่อรักษาความเรียบร้อย รองรับการอ่านคำสั่งบังคับโทษคดีชั้น 14 ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย.) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายเรียก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เดินทางมาฟังคำสั่งเรื่องการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษา ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เบื้องต้นจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม เเละ ตำรวกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน หรือ คฝ. รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 นาย รวมทั้งได้กำหนดพื้นที่เพื่อรักษาความเรียบร้อย โดยจะอนุญาตให้สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนไว้กับศาลฎีกาเท่านั้นที่สามารถเข้าฟังเเละสามารถนำรถทีมข่าวมาจอดบริเวณด้านหลังอาคารศาลฎีกา ริมคลองหลอดได้
ส่วนสื่อมวลชนที่ไม่ได้ขออนุญาต รวมทั้งบรรดากลุ่มมวลชนที่จะมาให้กำลังใจนายทักษิณ ให้รวมตัวกันที่บริเวณลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา โดยจะมีเเผงเหล็กกั้นไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบและควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลฎีกา
สำหรับรถของคู่ความในคดีนี้ จะอนุญาตให้เข้าทางประตูด้านหลังอาคารศาลฎีกา ฝั่งคลองหลอด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ล่าสุดมีรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้ว เมื่อบ่ายสามโมงที่ผ่านมา