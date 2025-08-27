ทช.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ถ.ราชพฤกษ์ ขาออก ช่องทางหลัก ช่วงสะพานข้ามคลองบางโพธิ์เหนือ วันนี้-25 ต.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างถนนและผิวจราจร ถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 39+400 - กม.ที่ 41+200 โดยจะทำการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณสะพานข้ามคลองบางโพธิ์เหนือถึงสะพานข้าม ทล.346 ฝั่งขาออก ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-3898-9598 หรือ 08-1981-8124