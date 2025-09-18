โซเชียลจับโป๊ะทหารเขมรปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ ร่วมป่วนชายแดนสระแก้ว

โซเชียลแห่แชร์ภาพทหารเขมรปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ ร่วมป่วน ขว้างก้อนหินใส่ทหารไทย ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ชายแดน จ.สระแก้ว
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง เพื่อสลายการชุมนุมที่ขว้างปาสิ่งของ ทั้งก้อนหินและท่อนไม้ ใส่เจ้าหน้าที่ไทย รวมถึงรื้อลวดหนาม ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ย.) เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” เผยภาพทหารเขมรปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ ร่วมป่วนและขว้างก้อนหินใส่ทหารไทย โดยทางเพจรายงานว่า “จากเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ 17 ก.ย.2568 ที่ ชาวบ้าน-พระสงฆ์เขมร ดาหน้าเข้ายั่วยุเจ้าหน้าที่ไทย โดยบุกทำลายรั้วลวดหนามและขว้างก้อนหิน-ท่อนไม้ ยิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหารฝั่งไทยนั้น
ทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ว่า มี “ทหารเขมรปลอมเป็นพระ” มาร่วม ในเหตุการณ์ด้วย“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่นว่า ผัดเผ็ดกระสุนยาง ไก่ย่างแก๊สน้ำตาพร้อมแล้วครับหลวงพี่, พระการละคร , ปลอมตัวยังไงให้คนจับได้