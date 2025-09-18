ฮุน มาเนต ต่อสายคุยผู้นำมาเลย์ร้องเข้าแทรกแซงลดความตึงเครียดสถานการณ์ชายแดนกับไทย

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซียและประธานอาเซียนคนปัจจุบัน เกี่ยวกับสถานการณ์ที่น่าวิตกในหมู่บ้านเปรยจัน สำนักข่าวเอเคพีของกัมพูชารายงานวันนี้ (18)
เหตุเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยและพลเรือนกัมพูชาในบริเวณหมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว หรือที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเปรยจัน จ.บ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) วานนี้ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
ผู้นำกัมพูชาได้ร้องขอให้ผู้นำมาเลเซียเข้าแทรกแซงโดยทันที เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ ด้วยการรักษาสภาพการณ์เดิมไว้ ป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย หรือการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้ความขัดแย้งขยายวงกว้าง และอนุญาตให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) แก้ไขปัญหาดังกล่าว
กัมพูชาระบุว่าคำร้องขอดังกล่าวสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและไทยที่บรรลุในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 ก.ย.