เขมรเกี่ยง บอกไทยต้องเคารพข้อตกลงหยุดยิง จึงจะร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด

กัมพูชาแจ้งต่อไทยในที่ประชุม RBC ที่ จ.ตราดว่า การร่วมกันกำจัดทุ่นระเบิดตามข้อเสนอของไทยจะทำได้ก็ต่อเมื่อการหยุดยิงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และประเด็นนี้อยู่เหนืออำนาจ RBC ควรนำไปหารือที่ประชุม GBC มากกว่า
สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า ในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทหารกัมพูชา-ไทย (RBC) ที่จังหวัดตราด ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อเช้าวันนี้(16 ส.ค.) พล.ต.อุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภาคที่ 3 ผู้แทนกัมพูชา ได้กล่าวกับ พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ว่า การร่วมกันกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ตามข้อเสนอของไทยนั้น สามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อการหยุดยิงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และสถานการณ์ตามแนวชายแดนกลับคืนสู่ภาวะปกติ พร้อมบอกว่า การกำจัดทุ่นระเบิดสามารถทำได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีเขตแดนชัดเจน หรือในพื้นที่ที่ไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนตามที่คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ตกลงกันไว้เท่านั้น
“เนื่องจากคณะกรรมการชายแดนทหาร (RBC) ไม่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการกำจัดทุ่นระเบิด จึงควรนำประเด็นนี้ไปหารือกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่จะถึงนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้” พล.ต.อุย เฮียง กล่าว
สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily สรุปลงท้ายว่า หลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผล ฝ่ายไทยยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยให้ทหารลาดตระเวนในพื้นที่อันตราย ทำให้เหยียบทุ่นระเบิดหลายครั้ง และไทยได้กล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่ในดินแดนของตน ขณะที่กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่นระเบิดและอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา