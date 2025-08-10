ศบ.ทก.รายงานสถานการณ์ชายแดนเขมร 10 ส.ค. ตลอดคืนถึงเช้านี้ 7 จังหวัดสถานการณ์ปกติ

“ไทยคู่ฟ้า” รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา 10 สิงหาคม 2568 เวลา 07.00 น. กองทัพภาคที่ 1 - 2 และกองทัพเรือ (จันทบุรี - ตราด) รายงานเหตุการณ์ชายแดนตลอดคืนถึงเช้านี้ 7 จังหวัดสถานการณ์ปกติ
วันนี้ (อาทิตย์ 10 สิงหาคม 2568) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา (วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568) จนถึงช่วงเช้า (วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568) เวลา 07.00 น. สถานการณ์ตามแนวชายแดน 7 จังหวัดไม่มีเหตุการณ์ปะทะใด ๆ
ขณะที่ วานนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจาก ศบ.ทก. ว่าได้มีทหารออกลาดตระเวน บริเวณพื้นที่รอยต่อ โดนเอาน์ - กฤษณา เหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 2 ดูแลทหารกล้าที่จะได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า ศบ.ทก ยืนยันว่าพื้นที่ที่ทหารลาดตระเวนนั้น อยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทย 100% ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า กองทัพกัมพูชาเป็นผู้ละเมิดอธิปไตยเข้ามาวางกับระเบิดในช่วงก่อนการหยุดยิง
ทั้งนี้ ได้เตรียมการประท้วงทั้งระดับชายแดนและระดับนานาชาติกรณีที่กัมพูชาใช้ทุนระเบิด ซึ่งขัดต่อข้อตกลงสนธิสัญญาออตตาวา อย่างชัดเจน