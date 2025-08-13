โฆษกรัฐบาลเขมรโต้ข้อกล่าวหา บอกกัมพูชามีชื่อเสียงด้านการกำจัดทำลาย ไม่ใช่การวางทุ่นระเบิดใหม่

MGR ออนไลน์ - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าชื่อเสียงของกัมพูชาในตอนนี้คือการกำจัดและทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ไม่ใช่การวางทุ่นระเบิดใหม่ โฆษกรัฐบาลกัมพูชาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย
เพ็ญ โบนา ได้กล่าวถึงกรณีทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดขาหลังจากเหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่ 12 ส.ค. และเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่ทหารไทยอีก 3 นาย เหยียบทุ่นระเบิดเช่นกัน เขากล่าวว่าฝ่ายไทยได้กล่าวหากัมพูชาโดยปราศจากหลักฐาน และกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมยืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยวางทุ่นระเบิดใหม่ใดๆ และปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอย่างเคร่งครัด
“ในเรื่องนี้ ชื่อเสียงของกัมพูชาในปัจจุบันอยู่ที่การกำจัดและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ไม่ใช่การวางทุ่นระเบิดใหม่” เพ็ญ โบนา กล่าวเน้นย้ำ
นอกจากนี้ เขายังระบุว่ากัมพูชาเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบันไว้ในปี 2542 และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศในความพยายามกำจัดทุ่นระเบิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โฆษกรัฐบาลกัมพูชายังย้ำถึงความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 ก.ค. รวมถึงข้อตกลง 13 ข้อที่บรรลุระหว่างการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 ส.ค. โดยผู้แทนจากมาเลเซีย สหรัฐฯ และจีน เข้าร่วมสังเกตการณ์
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงเจตนารมย์ของการประชุม GBC ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงกำลังทหารที่มีอยู่ในปัจจุบันไว้ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลใดๆ เพิ่มเติม รวมถึงการลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝ่าย.