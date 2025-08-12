"เสธ.ต๊อด" ยันมีวิธีแก้ลำเขมรลอบวางทุ่นระเบิด แต่ขอไม่ลงรายละเอียด พร้อมประท้วงคู่ขนานกับกระทรวงการต่างประเทศ

โฆษกกองทัพบกยืนยันมีวิธีแก้ไข หลังกัมพูชาใช้อาวุธซ่อนเร้นวางทุ่นระเบิด แต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ พร้อมประท้วงละเมิดข้อตกลงหยุดยิง คู่ขนานกับกระทรวงการต่างประเทศ ชี้สิ่งสำคัญอยู่ที่ความน่าเชื่อถือ ยันไม่ได้ช้า สังคมโลกมองออก รู้วิธีของกัมพูชา
วันที่ 12 ส.ค.2568 พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงเรื่องการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองจากกรณีที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช้อาวุธทางทหารแบบซ่อนเร้นวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลว่า เมื่อฝ่ายไทยถูกกระทำก็ต้องมีแนวทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดในเรื่องของวิธีการได้ แต่มีหลายอย่างด้วยกันไม่สามารถเปิดเผยได้
สำหรับการประท้วงการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศจะทำคู่ขนานกับกองทัพโดยตลอดอยู่แล้ว ทั้งนี้ หลังจากกองทัพได้ให้ข้อมูลกับสังคมไปแล้ว กระทรวงการต่างประเทศก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปเสนอต่อเวทีต่างประเทศในทุกๆ องค์กร ตามช่องทางที่มีอยู่ ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในเวทีต่างประเทศ
โฆษกกองทัพบก ย้ำว่า การตอบโต้ด้วยการประท้วงของไทยไม่ได้ล่าช้ากว่าฝ่ายกัมพูชา และสิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวเนื้อหาว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และเชื่อว่า ในมุมมองต่างประเทศน่าจะมองออก และรู้รูปแบบการสื่อสารของฝั่งกัมพูชา
ทั้งนี้ ข้อเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้มีการนำเข้าหารือในที่ประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่ประเทศมาเลเซีย ครั้งล่าสุด แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้รับข้อเสนอในเรื่องนี้ ดังนั้นเชื่อว่า ทุกกลไกทวิภาคี รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับภูมิภาคหรือ RBC ที่จะมีขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ จะเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกนำเสนอในการประชุม อย่างแน่นอน