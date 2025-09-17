ผู้ว่าฯ เขมรอ้างไทยใช้แก๊สน้ำตา-กระสุนจริง ทำชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 10 คน ในเหตุเผชิญหน้าบริเวณชายแดน

MGR ออนไลน์ - อุม เรียเตรย ผู้ว่าราชการจังหวัดบ้านใต้มีชัย (บันเตียเมียนเจย) ของกัมพูชา ระบุว่ามีชาวกัมพูชา 10 คน ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับทหารไทยบริเวณชายแดนในชุมชนอูเบยโจน อ.อูเจริว
สำนักข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันพุธ (17) ขณะที่ทหารไทยพยายามติดตั้งรั้วลวดหนามในพื้นที่พิพาท พลเรือนชาวกัมพูชา รวมถึงพระสงฆ์ ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เผชิญหน้ากับทหารไทย ที่นำไปสู่การเผชิญหน้าอย่างตึงเครียด
รายงานอ้างคำกล่าวของ ผู้ว่าฯ จ.บ้านใต้มีชัย ที่ระบุว่าทหารไทยตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนจริง ที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรง ผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยชาวบ้าน พระสงฆ์ และสมาชิกของกองกำลังรักษาความมั่นคงของกัมพูชา
“คนของเราได้รับบาดเจ็บรุนแรง ขณะที่บางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พวกเขากำลังได้รับการรักษา” อุม เรียเตรย กล่าว
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่าพลเรือนชาวกัมพูชาได้รวมตัวประท้วงการกระทำของทหารไทย ที่พวกเขามองว่าเป็นการรุกล้ำดินแดนกัมพูชา และระบุว่า การเผชิญหน้าทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วหลังจากฝ่ายไทยใช้กำลังเข้าสลายฝูงชน.