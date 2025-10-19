พบทุ่นระเบิดอีก 2 ทุ่นพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ส่วนบ้านหนองจานสำรวจวันแรกเจอ 4 ทุ่น

กกล.บูรพา พบทุ่นระเบิดเพิ่มเติม 2 ทุ่น ในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว เป็น PMN จำนวน 1 ทุ่น และชนิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน ส่วนที่ บ.หนองจาน สำรวจวันแรกพบ 4 ทุ่น เป็นชนิด PMD 6M 1 ทุ่น สภาพชนวนชำรุด และชนิด PMN 3 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.68 ได้รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด บ.หนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นภารกิจการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่จะเตรียมส่งมอบให้ประชาชน โดยชุดตรวจค้น ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 2 ทุ่น เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น และชนิดสะเก็ดระเบิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
สรุปการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่ 10 ต.ค. - ปัจจุบัน ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว รวม 11 ทุ่น (PMN จำนวน 7 ทุ่น, MN79 จำนวน 1 ทุ่น และ POMZ-2 จำนวน 3 ทุ่น )
นอกจากนี้ ได้รับรายงานการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ.หนองจาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นทีไม่ปลอดภัยต้องสงสัยวันแรก บริเวณหลักเขต ทีี 47-48 โดยชุดตรวจค้นตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 4 ทุ่น ได้แก่ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M จำนวน 1 ทุ่น (สภาพชนวนชำรุด), ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 3 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน โดยชุดเก็บกู้ระเบิดได้ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3 ทุ่น และยังอยู่ระหว่างการวางแผนเก็บกู้ระเบิด 1 ทุ่น เนื่องจากตำแหน่งที่พบทุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากต่อการเก็บกู้ จำเป็นต้องใช้ชุดเก็บกู้ที่มีความชำนาญและต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
ทั้งนี้ กกล.บูรพา ได้กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงอันตรายป้องกันมิให้ประชาชนเข้าในพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีพื้นที่ทำกินในอธิปไตยของไทยอย่างยั่งยืน