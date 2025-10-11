กกล.บูรพา ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 3 ทุ่นในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองหญ้าแก้ว

สระแก้ว - กกล.บูรพา ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 3 ทุ่นใน 3 จุดของพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ด้านจังหวัด เตรียมซ้อมแผนอพยพประชาชนพรุ่งนี้
วันนี้ ( 11 ต.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 3 ทุ่นใน 3 จุด
โดยจุดแรกตรวจพบทุนระเบิดจำนวน 1 ทุ่นในสภาพพร้อมใช้งานในพื้นที่บริเวณแบบพิกัด 48P 0255119 เมื่อ เวลา 13:12 น.
จุดที่ 2 พบอีกจำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมใช้ในพื้นที่บริเวณพิกัด 48P02551222.เมื่อเวลา 16:39 น.
และจุดที่ 3 พบอีก 1ทุนสภาพพร้อมใช้ในพื้นที่บริเวณพิกัด 48P0255122 เมื่อเวลา 16:48 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 3 ทุ่น ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้ว ยังได้ออกประกาศจังหวัดเรื่องการซ้อมแผนอพยพประชาชนอำเภอแนวชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวพื้นที่ปลอดภัย โดยจะมีขึ้นในเวลา 10.00 น.วันพรุ่งนี้ ( 12 ต.ค.)