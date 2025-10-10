กกล.บูรพาเก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วแล้วเกือบ 4 หมื่น ตร.ม.-เขมรตั้งกล้องรอจับภาพความรุนแรง

แหล่งข่าว ทบ.เผยกองกำลังบูรพา เก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว แล้ว รวม 38,256 ตารางเมตร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัย ด้านกัมพูชาจ้องไลฟ์สด หวังเก็บภาพความรุนแรง
วันนี้(10 ต.ค.) มีรายงานว่า หลังจากกองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ส่งหนังสือถึงถึง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย อีกทั้งการแจ้งฝ่ายกัมพูชาให้รับทราบ ในห้วงวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือนำไปบิดเบือนข้อมูลได้
ล่าสุดมีข้อมูลจากกองทัพบก ระบุว่า กองกำลังบูรพา ทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมทั้งเข้าควบคุมและรักษาความปลอดภัย พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว รวม 38,256 ตารางเมตรแล้ว
มีรายงานอีกว่า บริเวณรั้วลวดหนามฝ่ายไทยดำเนินการใช้รถปรับปรุงพื้นที่นั้น ฝ่ายกัมพูชาได้จัดเตรียมคน เข้ามาบันทึกภาพไลฟ์สดสถานการณ์ ขณะเดียวกันยังพบชาวกัมพูชาและพระสงฆ์มารวมตัวกัน เตรียมเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รับฟังสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมถึงแผนปฏิบัติของ กกล.บูรพา ณ ห้อง ประชุม ร.12 พัน.3 รอ. พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปมอบของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ป้องกันชายแดน ณ หมวดทางหลวงหนองสังข์ จากนั้นเดินทางไปยังร้อย.ฉก.ตชด.4 ต.โนนหมากมุ่นมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ทั้งชค.ทพ13, ชค.ตชด.12, อส., อคฝ และจนท.ป่าไม้
นอกจากนั้น พล.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาค 1 ได้ ติดตามสถานการณ์อยู่ที่ กกล.บูรพา