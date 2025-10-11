ชุดใหญ่มาแล้ว! ผบ.ทสส.สั่ง TMAC นำเครื่องจักรกวาดทุ่นระเบิด ลุยเคลียร์พื้นที่หนองหญ้าแก้ว หลังเขมรขัดขวางมาตลอด

TMAC ไทย เผย “ผบ.ทสส.” สั่ง ชุดเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดเข้าปฏิบัติการ บ.หนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทหารเขมร ขัดขวางมาตลอด
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 68 พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) เปิดเผยว่า พล.อ.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้อนุมัติให้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดชุดเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิดเข้าปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดและสรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม ในพื้นที่ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ๆอยู่ในแผนปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมของประเทศไทยตามอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถูกทหารกัมพูชาขัดขวางมาโดยตลอด
โดยมอบหมายให้ พล.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกษร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กำกับดูแลและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังบูรพา เพื่อมุ่งให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้