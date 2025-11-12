แม่ทัพภาค 1 สั่งการภารกิจปกป้องชายแดน ทุกหน่วยเตรียมพร้อม ยิงตอบโต้ได้ทันที ขอประชาชนงดเข้าพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 1 สั่งการภารกิจปกป้องชายแดน ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรักษาอธิปไตย หากเกิดภัยคุกคามให้ตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังเพื่อระงับเหตุ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 12 พ.ย.ภายหลังจากเกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยาวคาดว่าเป็นอาวุธปืนเล็ก AK-47 เข้ามาในเขตไทย บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัด สระแก้ว จำนวนประมาณ 30 นัด เมื่เวลา 16.10 น. และกองกำลังบูรพาได้ยิงเตือนและดำเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์สงบลงนั้น
ล่าสุด มีรายงานว่า พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได่สั่งการภารกิจปกป้องชายแดน ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาอธิปไตย
2.หากเกิดเหตุการณ์/ภัยคุกคาม ให้ตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังเพื่อระงับเหตุ
3.ขอความร่วมมือประชาชนตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย