ศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 (ส่วนหน้า) น้อมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.68 พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 1 ได้ติดตามการดำเนินการของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 (ส่วนหน้า) ในภารกิจอำนวยความสะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาถวายความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ณ บริเวณจุดบริการประชาชน พื้นที่ลานจอดรถสนามหลวง ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา พร้อมให้กำลังใจกำลังพล จอส.904, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในทุกด้านให้ประชาชน พร้อมได้พูดคุย สอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะในวันนี้
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ 27 ต.ค.68 เป็นต้นไป