ทหารไทยจ่อยึดปราสาทคนาเบ็ดเสร็จ หลังคุมพื้นที่ได้แล้ว รอเคลียร์ทุ่นระเบิด เผยไม่พบเขมรตอบโต้

ทบ.จ่อเข้ายึด ปราสาทคนา หลังควบคุมพื้นที่ได้แล้ว เผยไม่พบการตอบโต้จากเขมรแล้ว แต่ต้องรอเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดก่อน เพราะมีทุ่นระเบิด เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. แจง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อคืนนี้ จนถึงเช้าวันนี้ ว่า เมื่อคืนยังมีปะทะกันอยู่ในจุดเดิมที่เคยปะทะด้วย ปืนเล็ก และ อาวุธยิงสนับสนุนของแต่ละฝ่าย โดยทหารไทยใช้ ปืน ค.แต่ทหารเขมรใช้จรวด BM21
โดย มีรายงานว่าตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงจรวด BM21 ใส่ ทหารไทย ทาง ทิศใต้ของปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และมีการปะทะในพื้นที่ ภูผี ช่องตาเฒ่า ซำแต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โฆษก ทบ.ยังชี้แจงถึงการควบคุมปราสาทคนา จ.สุรินทร์ ว่า ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ปราสาท แต่ไม่พบการตอบโต้จากเขมรแล้ว แต่ต้องรอเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดก่อน เพราะมีทุ่นระเบิด เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์
ส่วน พื้นที่ที่ ทบ.ควมคุมได้สมบูรณ์เมื่อวาน มีพื้นที่เดียว คือ บ้านหนองหญ้าแก้ว สระแก้ว