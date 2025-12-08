xs
ทภ.1 ยึดคืนพื้นที่“ หนองหญ้าแก้ว” ที่กัมพูชารุกล้ำได้สำเร็จ
เผยแพร่:
8 ธ.ค. 2568 18:10
ปรับปรุง:
8 ธ.ค. 2568 18:10
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอรายงานความคืบหน้า เมื่อเวลา17.00 น.กกล.บูรพา โดย ฉก.12 สามารถยึดควบคุมที่หมาย บ.ไปรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วได้เรียบร้อย และเตรียมวางแนวลวดหนาม ตามแผนฯต่อไป
สันติภาพ
กัมพูชายิงก่อน
ชายแดนไทยกัมพูชา
