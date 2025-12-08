xs
xsm
sm
md
lg

ทภ.1 ยึดคืนพื้นที่“ หนองหญ้าแก้ว” ที่กัมพูชารุกล้ำได้สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอรายงานความคืบหน้า เมื่อเวลา17.00 น.กกล.บูรพา โดย ฉก.12 สามารถยึดควบคุมที่หมาย บ.ไปรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วได้เรียบร้อย และเตรียมวางแนวลวดหนาม ตามแผนฯต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น