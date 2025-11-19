เริ่มแล้ว! ไทย-กัมพูชาสำรวจปักหมุดบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ก่อนลากเส้นเขตแดน ปรับการถือครอง

ชุดสำรวจไทย-กัมพูชาลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน บินโดรนหาพิกัดปักหมุดชั่วคราว ช่วงหลักเขตแดนที่ 42-47 แบ่งเป็น 3 ช่วง เพื่อลากเส้นเขตแดนให้ชัด ก่อนปรับการถือครอง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ย. 68 ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วม ไทย-กัมพูชา ได้เริ่มปฏิบัติการสำคัญตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน โดยได้มีการบินโดรนเพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดพิกัดนำไปสู่การเดินสำรวจร่วมและปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิของทั้งสองประเทศ ช่วงหลักเขตแดนที่ 42 ถึง 47 บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตรงกับ อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย ของกัมพูชา
แผนการปฏิบัติการร่วมนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มปักหมุดชั่วคราวตามแนวเส้นที่อ้างสิทธิ (TI) เพื่อลากเส้นให้ชัดแล้วผลักดันการครอบครอง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่ 1 หลักเขต 42 ถึง 43 ช่วงที่ 2 หลักเขต 43 ถึง 46 และ ช่วงที่ 3 หลักเขต 46 ถึง 47
ขณะนี้ได้เริ่มการปฏิบัติการสำรวจและบันทึกภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรน โดยเริ่มต้นที่ หลักเขตที่ 42 เพื่อกำหนดพิกัดสำหรับการดำเนินการต่อไป