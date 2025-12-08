ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย หลัง “กัมพูชา” ยิงปืนใหญ่ใส่ฐาน “อนุพงศ์” ไทยส่ง F-16 ตอบโต้ เปิดปฏิบัติการทางอากาศหย่อนไข่ที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนฝั่งตรงข้ามช่องอานม้า
เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 8 ธ.ค. พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยเริ่มมีการใช้อากาศยานกระทำต่อเป้าหมายคือที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องอานม้า
เนื่องจากเป้าหมายเหล่านั้นได้มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดกระทำต่อฝ่ายไทยที่บริเวณฐานอนุพงศ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นเหตุให้มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บจำนวน 2 นาย
รายงานข่าวจากกองทัพอากาศเปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้ใช้เครื่องบิน F-16 ในการสนับสนุนภาคพื้น โดยเป้าหมายอยู่ที่ปืนใหญ่ฝั่งกัมพูชาที่ยิงเข้ามาฝั่งไทย ขณะนี้กำลังปฏิบัติภารกิจ โดยเป้าหมายการปล่อยอาวุธจากอากาศยาน 3 พื้นที่ เบื้องต้น ได้แก่ ช่องอานม้า, ปราสาทคนา, เสาวิทยุ, พื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร