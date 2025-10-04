"แม่ทัพเติ่ง" ยันปราสาทคนาไม่มีใครยึดครอง ยังเป็นพื้นที่สำรวจร่วม รอบปราสาทยังมีทุ่นระเบิด

แม่ทัพภาคที่ 2 เผย ปราสาทคนาไม่มีใครยึดครอง ยังเป็นพื้นที่สำรวจร่วมเพื่อจัดทำเขตแดน รอบปราสาทยังมีทุ่นระเบิด
วันที่ 4 ต.ค. พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยกรณีปราสาทคนา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังเป็นข้อพิพาท หลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าจะถูกฝั่งกัมพูชายึดครอง ว่า ปราสาทคนา ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดน ตอนนี้บริเวณปราสาทคนาเป็นพื้นที่สำรวจร่วม เพื่อจัดทำหลักเขตแดน โดยตอนนี้ทหารฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชาต่างอยู่กันในพื้นที่ของตัวเอง ยืนยันว่าตัวปราสาทยังไม่มีใครยึดครอง นอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาท ยังเป็นพื้นที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิด