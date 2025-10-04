ทหารยัน “ปราสาทคนา”ยังไม่มีใครยึด เป็นพื้นสำรวจร่วม รอปักเขตแดน-เก็บทุ่นระเบิด

แม่ทัพภาคที่ 2 เผย ปราสาทคนา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ยังไม่มีใครยึดครอง บอกยังเป็นพื้นที่สำรวจร่วม เพื่อจัดทำเขตแดน พื้นที่ใกล้ตัวปราสาทเป็นพื้นที่ทุ่นระเบิด
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2568 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยกรณีปราสาทคนา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังเป็นข้อพิพาท หลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าจะถูกฝั่งกัมพูชายึดครอง ว่า ปราสาทคนา ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดน
ตอนนี้บริเวณปราสาทคนาเป็นพื้นที่สำรวจร่วม เพื่อจัดทำหลักเขตแดน โดยตอนนี้ทหารฝั่งไทย และฝั่งกัมพูชาต่างอยู่กันในพื้นที่ของตัวเอง ยืนยันว่าตัวปราสาท ยังไม่มีใครยึดครอง นอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาท ยังเป็นพื้นที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิด