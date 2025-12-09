BM-21 ลงหนัก เขมรยิงใส่ปราสาทตาควาย-ตาเมือน-ภูมะเขือ-ช่องปลดต่าง-พระวิหาร-ช่องระยี

BM-21 มาตามนัด เขมรยิงแต่มืด ระดมใส่ปราสาทตาควาย ปราสาทตาเมือน ช่องปลดต่าง พระวิหาร ช่องระยี ภูมะเขือ
เช้าวันนี้ (9 ธ.ค.) กัมพูชาเปิดฉากโจมตีแต่เช้ามืด โดยเมื่อเวลา 06.00 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความว่า “BM-21 มาตามนัด เริ่มมีการปฏิบัติทางทหาร พื้นที่ซำแต, ภูผี, ช่องตาเฒ่า และปราสาทตาควาย
กัมพูชาจะถ่ายภาพทุกอย่างเพื่อฟ้องชาวโลก สถานการณ์ในพื้นที่ยังติดพันการรบ รายละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไป กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง”
ต่อมาเวลา 06.40 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความอีกว่า “กัมพูชาเปิดฉากยิงก่อน กองทัพภาคที่ 2 จำเป็นต้องตอบโต้ตามกฎการปะทะ เพื่อทำให้ภัยคุกคามสิ้นสภาพการรบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง”
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.23 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “ตำบลกระสุนตก BM-21 ลงหนักในแผ่นดินไทย พื้นที่
- ปราสาทตาควาย
- ปราสาทตาเมือน
- ช่องปลดต่าง
- พระวิหาร
- ช่องระยี
- ภูมะเขือ
“กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง”