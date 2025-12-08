กองทัพเผย! กกล.บูรพาเข้ายึดพื้นที่ บ้านไปรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วสำเร็จ

เพจ “กองทัพภาคที่ 1” รายงานว่า เวลาประมาณ 17.00 น. กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้เข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายบ้านไปรจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วสำเร็จ พร้อมเตรียมวางแนวลวดหนามตามแผนปฏิบัติการต่อไป
จากสถานการณ์การปะทะต่อเนื่องที่ทหารกัมพูชาได้โจมตีเข้ามาในพื้นที่ภูผาเหล็ก - พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในช่วงเช้ามืดวันนี้ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็ก และอาวุธวิถีโค้งตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 05.05 น. จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิธีโค้ง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
