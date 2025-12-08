ทบ.เผยเกิดการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาในหลายพื้นที่ ฝ่ายไทยตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน

กองทัพบกเผยเกิดการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาในหลายพื้นที่ ฝ่ายไทยตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง พร้อมเร่งสนับสนุนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน
จากสถานการณ์การปะทะต่อเนื่องจากวานนี้ (7 ธ.ค. 68) ที่ทหารกัมพูชาได้โจมตีเข้ามาในพื้นที่ภูผาเหล็ก‐พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ล่าสุดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยว่า ในช่วงเช้ามืดวันนี้ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิธีโค้งตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 05.05 น.จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิธีโค้ง
และเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กองทัพบกได้รับรายงานว่าทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนทำให้กำลังพลเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 4 นาย
โฆษกกองทัพบกยังได้กล่าวว่าปัจจุบันฝ่ายไทยได้เริ่มใช้อากาศยานเข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่เพื่อยับยั้งการโจมตีของอาวุธยิงสนับสนุนของทหารกัมพูชา
ทั้งนี้ ในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่ 2 กองกำลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา ได้จัดกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนตามแผนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป