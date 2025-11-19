﻿ผบ.ทสส.เผยวงประชุมผู้บัญชาการทหาร อัปเดตกฎใช้กำลังรับมือสถานการณ์ ย้ำกู้ทุ่นระเบิดสุดเส้นปฏิบัติการ ไม่สนเขมรอ้างสิทธิ

ผบ.ทหารสูงสุด เผยวงประชุม ‘ผู้บัญชาการทางทหาร’ อัปเดตกฎการใช้กำลัง รองรับเหตุชายแดน ย้ำเก็บกู้ทุ่นระเบิดถึงเส้นปฏิบัติการ แม้กัมพูชาอ้างสิทธิ ย้ำบ้านของเราอธิปไตยของเรา ส่วนการปักหมุดชั่วคราวเริ่มที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วพร้อมกัน คาดโดนบ้านเรือนกัมพูชาราว 100 กว่าหลัง
วันที่ 19 พ.ย.พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เปิดเผยถึงผลการประชุมผู้บัญชาการทางทหาร โดยยึดตาทผลประชุม 3 ครั้ง ตั้งแต่ยุค พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีการอัปเดตกฎการใช้กำลัง การสร้างรั้ว-สร้างทาง เพื่อเตรียมการรองรับเหตุที่จะเกิดขึ้น ที่เป็นไปตามกฎการปะทางยุทธวิธี
ส่วนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณที่เป็นเส้นปฏิบัติการ ฝ่ายไทยก็จะเข้าไปใช่หรือไม่ แม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะอ้างสิทธิก็ตาม พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าวว่า “ก็ต้องมองว่าเราอ้างอะไร บ้านของเรา เขตดินแดนของเรา อธิปไตยของเรา”
เมื่อถามว่าบริเวณเส้นแดนที่มีการอ้างสิทธิที่จะมีการวางหมุดชั่วคราว มีบ้านเรือนเยอะหรือไม่ พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าวว่าที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว มีเยอะประมาณ 100 กว่าหลัง
เมื่อถามย้ำว่าถึงร้อยหลังหรือไม่ พล.อ.อุกฤษฎ์ พยักหน้ารับแทนคำตอบ พร้อมระบุว่าการวางหมุดชั่วคราวจะเริ่ม 2 พื้นที่ บ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว พร้อมกัน