ทหารเขมรเดือด! หลังกองทัพห้ามลงคลิปรีล ลั่นแนวหน้าต้องกินต้องใช้ ชาติก็รัก แต่เงินสำคัญกว่า

ทหารกัมพูชาประจำพื้นที่บ้านอีแตะ แนวรบพระวิหาร โพสต์ภาพเซลฟี่เผยกองทัพไม่ให้ถ่ายคลิปการปฏิบัติการและการเคลื่อนย้ายอาวุธ แต่ตัดพ้อว่าทหารแนวหน้าก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ชาติก็รัก แต่เงินสำคัญกว่า
จากสถานการณ์การปะทะต่อเนื่องที่ทหารกัมพูชาได้โจมตีเข้ามาในพื้นที่ภูผาเหล็ก - พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในช่วงเช้ามืดวันนี้ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็ก และอาวุธวิถีโค้งตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 05.05 น. จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิธีโค้ง ตามที่นำเสรอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดทหารเขมร ที่บ้านอีแตะ ประจำแนวรบพระวิหาร โพสต์รูปเซลฟี่พร้อมระบุ "กองทัพเรียกร้องพวกเราไม่ให้ถ่ายคลิปเรียวการสู้รบและการย้ายอาวุธ พวกคุณรู้บ้างไหม ทหารแนวหน้าต้องกินต้องใช้ ชาติก็รัก แต่เงินสำคัญกว่า"