บรรยากาศเช้าวันที่ 2 เขมรใช้โดรนพลีชีพเตรียมบุกช่องอานม้า

อุบลราชธานี -บรรยากาศเช้านี้ ตามถนนในอำเภอน้ำยืนที่เป็นจุดปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ไม่มีรถแล่นตามท้องถนน ส่วน ชรบ.มาตั้งด่านดูแลความสงบบ้านเรือนบริเวณทางขึ้นช่องอานม้า พร้อมมีข่าวทหารกัมพูชาเตรียมใช้โดรนพลีชีพโจมตีทหารไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันที่ 2 ของการปะทะ ที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ช่วงค่ำวานจนถึง 09.00 น. วันนี้ ยังมีเสียปืนใหญ่และปืนเล็กดังเป็นระยะ
ขณะเดียวกันเพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์เตือนว่า คืนนี้ กัมพูชา ใช้จรวดหลายลำกล้องบีเอ็ม 21 ทำการยิงเข้ามายังดินแดนไทย เพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาศัยห้วงเวลากลางคืน ที่ยากต่อการตรวจการณ์ และยังทำให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 จะยับยั้งป้องกันและตอบโต้ ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วง และเต็มขีดความสามารถ จึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัย รับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไป
ทำให้บรรยากาศในพื้นที่เงียบสงบ มีเพียงเสียงปืนใหญ่จากทางฝั่งไทยและกัมพูชาดังเป็นระยะ แต่ไม่เหมือนช่วงกลางวัน ชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน ชรบ.งดออกลาดตระเวนอยู่ในบังเกอร์ที่ตั้งของชุมชน
ส่วนในช่วงเช้าวันนี้เสียงปืนใหญ่มีดังบ้างเป็นระยะ แต่ห่างช่วงจากเมื่อวาน เนื่องจากมีรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารว่า ทหารกัมพูชาได้เปลี่ยนยุทธวิธีการรบใหม่ มาใช้โดรนพลีชีพแทน แต่ยังไม่มีรายงานทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากโดรนพลีชีพดังกล่าว