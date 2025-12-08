กองทัพเตือน ระวังคืนนี้! กัมพูชาอาจยิงจรวดเข้าไทย ขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัย

กองทัพภาคที่ 2 เผยว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่าในคืนนี้ กัมพูชาอาจใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงเข้าใส่ดินแดนไทย โดยอาศัยช่วงกลางคืนที่ยากต่อการตรวจการณ์ เพื่อหวังสร้างความบาดเจ็บและความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวจากทางราชการ และอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีประกาศยืนยันสถานการณ์เพิ่มเติม
กองทัพภาคที่ 2 จะยับยั้ง ป้องกัน และตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงและเต็มขีดความสามารถ จึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยและรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไป