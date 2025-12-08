ปะทะช่องอานม้า! ฮุน มานี ระบุสันติภาพกัมพูชาถูกสั่นคลอน เหตุเสียงปืน-ปืนใหญ่ดังสนั่น

เหตุปะทะบริเวณช่องอานม้า ชายแดนไทย-กัมพูชา ทำทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย ขณะที่ “ฮุน มานี” รองนายกฯ กัมพูชา ออกมาโพสต์อ้างว่าฝ่ายไทยโจมตีจนประชาชนต้องหนีตาย พร้อมระบุสันติภาพกัมพูชาถูกสั่นคลอน แม้กัมพูชายืนยันต้องการแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีเท่านั้น
หลังจากเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ (8 ธ.ค. 68) ซึ่งส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 4 นาย จากนั้นกองทัพไทยได้ดำเนินการโต้กลับตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ “ฮุน มานี” รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และประธานสหภาพเยาวชนกัมพูชา ได้โพสต์ภาพประชาชนชาวกัมพูชา อ้างว่ากำลังหลบหนีจากการโจมตีของฝ่ายไทย พร้อมระบุข้อความว่า
"เช้าวันที่ 8 ธันวาคม สันติภาพของกัมพูชาถูกสั่นคลอนอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เหตุการณ์ “แถลงการณ์ร่วม” ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่ามกลางการปรากฏตัวของ ประธานาธิบดีทรัมป์ นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม สมเด็จนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเน็ฝต และนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล
อีกครั้ง วันนี้ เสียงปืน อาวุธหนัก และปืนใหญ่ ได้ดังสนั่นขึ้น ก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนของเรา ภาพของประชาชน และโดยเฉพาะนักเรียนของเรา ที่เพิ่งไปถึงโรงเรียน ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดด้วยความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์อันตรายครั้งนี้
สิ่งที่กัมพูชาต้องการคือ “สันติภาพ” ซึ่งเรายึดมั่นด้วยใจจริงเสมอมา เราได้ยืนหยัดอย่างซื่อสัตย์ในการเลือกแก้ไขข้อพิพาทชายแดนด้วยสันติ ไม่ใช่ด้วยกำลังทหาร และเราเก็บรักษาสิทธิในการใช้กำลังเฉพาะเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น
ในเวลานี้ นาทีนี้ จิตใจ ความศรัทธา ความเชื่อมั่น และเสียงของชาวกัมพูชาทุกคน อยู่เคียงข้างเหล่าทหารกล้า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม"