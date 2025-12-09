ไทยยิงสวนถล่มฐานทหารกัมพูชาบนปราสาทตาควาย จวกกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาฯ ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางทหาร

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.68 รายงานข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทางฝ่ายกัมพูชายังคงใช้อาวุธหนัก BM 21 และปืนใหญ่ ยิงเข้ามายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางทหารกัมพูชามีการใช้ปราสาทตาควายที่เป็นโบราณสถานเป็นฐานที่ตั้งและที่ทำการทางทหาร ซึ่งทางกัมพูชาไม่เคยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของทางโบราณสถาน เพราะนั้นเป็นการละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีพิพาททางอาวุธ ค.ศ. 1954 (Hague Convention 1954) ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชา ยังคงกระทำมาอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. ทหารไทยได้ยิงฐานปฏิบัติการทางทหารกัมพูชา ที่อยู่บริเวณปราสาทตาควาย หลังจากที่ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธทางทหารของกัมพูชาบนปราสาทตาควายอย่างหนัก