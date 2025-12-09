รบเดือด! เขมรระดมยิงปืนใหญ่เข้า 8 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 บินโดรนพลีชีพโจมตีช่องพญาสัตบรรณ-ช่องอานม้า-เนิน 561

กองทัพกัมพูชาระดมปืนใหญ่เข้า 8 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 อาทิ พระวิหาร ภูมะเขือ เนิน 600 บ้านภูมิซรอล ม.12 ช่องอานม้า ช่องบก ปราสาทตาควาย และ พลาญยาว พร้อมบินโดรนพลีชีพโจมตี ช่องพญาสัตบรรณ- ช่องอานม้า- เนิน 561
วันนี้(9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.31 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความว่า ตำบลกระสุนตก กระสุนปืนใหญ่ ลงหนัก ในแผ่นดินไทยพื้นที่
- พระวิหาร
- ภูมะเขือ
- เนิน 600
- บ้านภูมิซรอล ม.12
- ช่องอานม้า
- ช่องบก
- ปราสาทตาควาย
- พลาญยาว
กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง
ต่อมาเมื่อเวลา 08.40 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความอีกว่า "ตำบลกระสุนตกโดรนพลีชีพ ลงหนักในแผ่นดินไทยพื้นที่- พญาสัตบรรณ- ช่องอานม้า- เนิน 561กองทัพภาคที่ 2 ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง"