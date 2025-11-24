“มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” มอบโดรนไทย 100 ลำ ให้กองทัพบกปกป้องประเทศ-มทภ.2 ขอประชาชนเชื่อมั่นทหาร ขณะชายแดนอีสานใต้พบกัมพูชาตั้งฐานโดรน-แอนตี้โดรนในกาสิโน

“มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” มอบโดรนฝีมือคนไทย 100 ลำ ให้กองทัพบกปกป้องประเทศ “มทภ.2” ขอประชาชน เชื่อมั่นทหารป้องอธิปไตย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ขณะที่ชายแดนอีสานใต้ พบกัมพูชาใช้กาสิโน เป็นฐานที่ตั้งโดรน-แอนตี้โดรน
วันนี้ (24 พ.ย.) นายปานเทพ พัวพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และคณะ มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) 100 ลำ รวมมูลค่า 19 ล้านบาท ให้กับกองทัพบก เพื่อสนับสนุนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ และมี พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
นายปานเทพ กล่าวว่า สำหรับโดรนที่ทำ รุ่นนี้ขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากเป็นความลับทางราชการ ซึ่งเราได้รับภารกิจ และปรึกษาหารือที่ต้องมีการพัฒนาโดรน และแอนตี้โดรนอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า ไม่ใช่เห็นว่า กองทัพไม่มีงบฯ แต่สถานการณ์โดรน และแอนตี้โดรนในยุคปัจจุบัน เป็นการแข่งขันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสงครามคลื่นความถี่ได้ทุกสัปดาห์ ซึ่งสิ่งที่เคยใช้มาได้ในสัปดาห์หนึ่ง แต่สัปดาห์ถัดไปอาจจะใช้ไม่ได้ เพราะแอนตี้โดรนมีการพัฒนามากขึ้น เพราะฉะนั้นการทำสงครามเช่นนี้ จึงต้องทำความเร็วต่อสารสถานการณ์ ดังนั้น ลำพังเพียงแค่งบประมาณอย่างเดียว อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเราจะปิดข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างรวมถึงทีมงานที่ทำเป็นความลับทางราชการ ซึ่งโดรนทุกตัวเป็นของคนไทย และไม่อาจเปิดเผยวิธีการทำงานได้แต่ใช้การพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพัฒนาโดยฝีมือคนไทย
นานปานเทพ กล่าวอีกว่า โดรนรุ่นที่พัฒนาอยู่ขณะนี้มั่นใจว่า จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ เพราะเราผลิตมาได้จำนวนหนึ่งฝูง หรือ 100 ลำ และมั่นใจว่า จะเพิ่มศักยภาพ และแสนยานุภาพของกองทัพในการปกป้องชีวิตทหาร และปกป้องพลเรือน และสามารถเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ นายปานเทพ ยังมอบหนังสือ 3 เล่ม ให้กับอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 2 คนปัจจุบัน คือ หนังสือชื่อแผ่นดินของเรา, เอกสารที่สำคัญ ซึ่งเป็นคำแปลของบรรพบรรพบุรุษไทย ในการต่อสู้เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร และเอกสารที่อยู่ในคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU2543-2544 สภาผู้แทนราษฎร
ด้าน พลโท บุญสิน กล่าวว่า กองทัพบกต้องขอขอบคุณมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่ได้มุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือ และเป็นส่วนหนึ่งในการหาอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า โดรนที่ได้รับมอบครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งในหลายๆ ครั้งที่มูลนิธิได้มามอบ ซึ่งจะเป็นการเสริมอุปกรณ์ให้กับฝ่ายความมั่นคง รวมถึงฝ่ายวิชาการที่จะไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ซึ่งวันนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ก็ได้มารับด้วยตัวเอง และเจ้ากรมการทหารสื่อสารฝ่ายเทคนิคที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเสริมความมั่นคง และแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ
พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจทหาร และขอบคุณมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ที่มอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันประเทศชาติ โดยกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า จะทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติด้วยความตั้งใจ เพื่อแผ่นดิน และเพื่อพี่น้องของเรา
พลโท วีระยุทธ กล่าวต่อว่า ขอให้มั่นใจในกองทัพภาคที่ 2 และกองกำลังสุรนารี รวมถึงพี่น้องทหารทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยยืนยันจะปฎิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ขณะที่หน่วยงานความมั่นคง เปิดเผยความเคลื่อนไหวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า มีการตรวจพบฝ่ายกัมพูชาใช้อาคารกาสิโนตามแนวชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้เป็นฐานที่ตั้งของโดรนเพื่อปฏิบัติการกับฝ่ายไทย ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนในการบินสอดแนมฝ่ายไทย อีกทั้งอาคารกาสิโนเป็นคอนกรีตแข็งแรง จึงใช้เป็นที่กำบังทางทหารอีกด้วย