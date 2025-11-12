นายกฯ พยักหน้ารับ เตรียมกำลังทหารพร้อมแล้ว ไทยมีศักยภาพไม่กังวล “ภาษีทรัมป์” ไม่ต้องชี้แจง “อันวาร์”

“นายกฯ อนุทิน” พยักหน้ารับ เตรียมกำลังทหารพร้อมแล้ว ชี้ ไทยมีศักยภาพไม่อาศัย “ภาษีทรัมป์” ลั่น Do it My Way ไม่มีสัญญา 4 ข้อแล้ว ไม่ต้องชี้แจงมาเลเซีย
วันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีฉีก Joint Declaration จะต้องชี้แจงกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย หรือไม่ ว่า มันไม่มี 4 ข้อ นั้นแล้ว จะมีข้อที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการ Do it My Way ไม่รู้จะพูดอย่างไร
เมื่อถามว่า บนเวทีที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมินมาตรการภาษีทรัมป์ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ฉะนั้น ก็มีหน้าที่ที่จะแสวงหาโอกาส หาตลาดใหม่ใหม่ อยู่ตลอดเวลา ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าของประเทศไทย ให้เป็นที่ต้องการของทั่วโลกให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งศักยภาพของประเทศไทยมีแล้ว เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ มาเป็นเป็นตัวฉุด หรือทำให้เราเสียเปรียบ หรือทำให้อธิปไตยของเรา ถูกก้าวล่วง
ส่วนจะมีการชี้แจงกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ลงนาม Joint Declaration นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่
ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องการให้มีการสู้รบให้จบโดยเด็ดขาด และอีกส่วนกังวลจะมีการสู่รบ นายอนุทิน กล่าวว่า เรามีแผนปฎิบัติอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องความมั่นคง การป้องกันประเทศ ไม่สามารถมาพูดในลักษณะการให้สัมภาษณ์ได้ แต่ในความเป็นรัฐมนตรีและหัวหน้ารัฐบาล เราได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดมาตรการและผู้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่ออธิปไตยของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชนต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรี ของทหาร และเจ้าหน้าที่ที่คอยปกป้องดูแลแผ่นดินของเราอยู่ พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างมีอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งหมดแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการเตรียมกำลังทางทหารพร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้า รับ ก่อนกล่าวว่า “แน่นอนครับ”