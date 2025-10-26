“ฮุนเซน” โอ่ผลงานลูกชาย ใช้กลยุทธ์ “เงียบแต่ไม่เฉย” นำสู่สันติภาพไทย-กัมพูชา

“ฮุนเซน” โพสต์เฟซบุ๊กอวดผลงาน “ฮุน มาเนต” ลูกชาย ใช้กลยุทธ์ “เงียบแต่ไม่อยู่นิ่งเฉย” นำไปสู่การลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา โดยมี “โดนัลด์ ทรัมป์” และ “อันวาร์ อิบราฮิม” อำนวยความสะดวก อ้างการรักษาสันติภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
วันนี้ (26 ต.ค.) ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงนามใน “ถ้อยแถลง ผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย” โดยมีนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน เมื่อช่วงเช้าแล้ว
ล่าสุดเมื่อเวลา 12.22 น.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Samdech Hun Sen of Cambodia” ว่า “นี่คือผลงานชิ้นแรกจากกลยุทธ์ “เงียบแต่ไม่นิ่งเฉย” ของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ด้วยการลงนามข้อตกลงสันติภาพกัมพูชา-ไทย ภายใต้การอำนวยความสะดวกของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานอาเซียน และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา
“การรักษาสันติภาพทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด” นายฮุนเซนระบุ
ด้านสำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily รายงานว่า ก่อนหน้านี้นายฮุนเซนได้กล่าวในพิธีเปิดสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม ตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลดูเหมือนจะนิ่งเฉย ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงรุกล้ำอธิปไตยของชาติ โดยนายฮุนเซนอ้างว่ารัฐบาลกัมพูชาแม้จะดูเงียบๆ แต่ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย พร้อมสรุปแนวทางบางประการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทย ได้แก่ การพยายามแก้ไขปัญหาด้วยทุกวิถีทาง การป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลาม การลดความเสี่ยงในพื้นที่ขัดแย้ง และการฟื้นฟูสถานการณ์
ในวันดังกล่าวนายฮุนเซนได้เน้นย้ำถึงความอดทนของกัมพูชาและย้ำจุดยืนของกัมพูชาในการยึดมั่นในหลักการการแก้ไขปัญหาโดยสันติ โดยใช้กลไกทางกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชายแดน พร้อมทั้งได้กำชับให้ประชาชนกัมพูชาเชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ อย่าปล่อยให้ประชาชนจุดชนวนสงครามเพื่อยุติสงคราม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ
Kampuchea Thmey Daily สรุปทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์ที่เงียบแต่ไม่นิ่งเฉยนี้ได้นำไปสู่ความสำเร็จของข้อตกลงสันติภาพร่วมกันระหว่างสองประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียน