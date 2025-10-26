กต.เขมรแถลงแล้ว! ขอบคุณ “ทรัมป์” ผลักดันเส้นทางสู่สันติภาพ หวังไทยปล่อย 18 เชลยทันทีตามคำประกาศร่วม

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ หลัง “อนุทิน-ฮุน มาเนต” เซ็นคำประกาศร่วมสู่สันติภาพไทย-กัมพูชา ขอบคุณ “โดนัลด์ ทรัมป์” ช่วยผลักดันให้เกิดข้อตกลง หวังไทยปล่อย 18 เชลยทันทีตามฉันทามติในคำแถลงร่วม
วันนี้ (26 ต.ค.) เมื่อเวลา 12.22 น. เฟซบุ๊กเพจของสำนักข่าว Fresh News ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา เรื่อง การลงนามในคำประกาศร่วมผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน
แถลงของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามแถลงการณ์ร่วมระหว่างกัมพูชาและไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตามคำเชิญของดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนปี 2568 โดยมีประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม เป็นสักขีพยาน
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่า วันนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับกัมพูชาและไทย โดยย้ำถึงความเชื่อมั่นร่วมกันของทั้งสองประเทศว่าสันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้ ตราบใดที่ประเทศต่างๆ มีความกล้าหาญและมีสามัญสำนึกที่จะร่วมกันแสวงหาสันติภาพต่อไป
ในนามของประชาชนกัมพูชา นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ สำหรับความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย และสำหรับความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของท่านในการทำให้ความสำเร็จนี้เป็นจริง
นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ยังได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี อันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซียอย่างจริงใจ สำหรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างไม่ลดละในกระบวนการสันติภาพจนสำเร็จลุล่วง นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณผู้นำอาเซียน จีน และประเทศพันธมิตรสำหรับการสนับสนุนการหยุดยิงตั้งแต่เริ่มต้น
กัมพูชายืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมอย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ และจะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและประเทศพันธมิตรทุกฝ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสันติภาพนี้จะยั่งยืนและนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรียังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและภาคีต่างๆ สนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าแถลงการณ์ร่วมจะบรรลุผลสำเร็จ
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายโดยทันที โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามฉันทามติในแถลงการณ์ร่วม
สุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ประกาศยกย่องการเสียสละอันยิ่งใหญ่และความพยายามอย่างแน่วแน่ของประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ในการส่งเสริมสันติภาพ ไม่เพียงแต่ระหว่างกัมพูชาและไทยเท่านั้น แต่รวมถึงระหว่างทุกประเทศ และเพื่อแสดงความกตัญญูต่อประชาชนชาวกัมพูชา