ทบ.เปิดภาพความเสียหายปราสาทตาเมือนธม เขมรระดมยิงช่วงสู้รบ 5 วัน หวังเข้ายึด ชี้ทำลายโบราณสถานเท่ากับอาชญากรรมสงคราม

ทบ.เปิดภาพความเสียหายของปราสาทตาเมือนธม ช่วงสู้รบ 5 วัน กัมพูชาระดมยิงทั้งปืนเล็ก-ปืนใหญ่-จรวด BM-21 ใส่ตัวปราสาท หวังเข้ายึด แต่ทหารไทยยังรักษาไว้ได้ ชี้ละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังใช้ปราสาทตาควายเป็นฐานที่มั่นทางทหาร ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ภาพความเสียหายของตัวปราสาทตาเมือนธม ที่เกิดขึ้นในช่วงการสู้รบระหว่างทหารไทยกัลทหารกัมพูชาช่วงวันที่ 24 -28 ก.ค.2568 พร้อมข้อความระบุว่า ผ่านมาแล้วเดือนกว่านับจากวันหยุดยิง แต่ร่องรอยความเสียหายบนปราสาทตาเมือนธมยังคงอยู่
ในวันปะทะ พื้นที่ปราสาทตาเมือนธมคือที่แรก ที่กัมพูชาเริ่มยิงใส่ทหารไทย กัมพูชาพยายามเข้ามายึดพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม โดยการระดมยิงทั้งปืนเล็ก ปืนใหญ่ จรวด BM-21 ใส่ปราสาทตาเมือนธม แต่ทหารไทยยังคงรักษาไว้ได้
กัมพูชาละเมิด อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีพิพาททางอาวุธ ค.ศ.1954 (Hague Convention 1954)
นอกจากนี้ กัมพูชายังเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก และมีแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าหลายแห่งภายใต้การดูแล สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของกัมพูชาที่ต้องปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ตามที่ได้ร่วมเป็นภาคี ทว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสวนทางกับหลักการและพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิง
อีกทั้งยังพบทหารกัมพูชาได้จงใจนำโบราณสถานอย่างปราสาทตาควาย มาใช้ประโยชน์ในทางทหาร โดยเปลี่ยนโบราณสถานให้กลายเป็นฐานที่มั่นในการปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการฝังทุ่นระเบิดทำลายบุคคลโดยรอบพื้นที่โบราณสถาน ซึ่งจะมีโอกาสสูงมากที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวโบราณสถาน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ยังเป็นการกระทำที่ ไร้ซึ่งความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม การกระทำเช่นนี้ย่อมทำให้โบราณสถานเหล่านี้ ตกอยู่ในอันตรายอย่างเห็นได้ชัด จากการเป็นเป้าโจมตี อันเป็นสถานการณ์ที่กัมพูชาเป็นผู้สร้างขึ้นเอง