ทภ.2 สรุปสถานการณ์ กัมพูชาระดมยิง BM-21-ลูกจรวด โดรนพลีชีพ ฝ่ายเราตอบโต้ได้สัดส่วน ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย ฝ่ายเขมรตาย 61 นาย

ทภ.2 สรุปสถานการณ์ เขมรยิง BM-21 ประมาณ 125 ครั้ง กระสุนลูกจรวด 5,000 นัด โดรนพลีชีพ 33 พื้นที่ ใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายไทยหลายแนวรบ ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธอย่างได้สัดส่วน สถานการณ์ยังดำเนินต่อไป ทหารไทยพลีชีพ 4 นาย บาดเจ็บ 68 ฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต 61 นาย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2568 (เวลา 17.00 น.)
สถานการณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 ของวันนี้ ทหารกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราอย่างหนัก การสู้รบ ขยายวงกว้างและมีความรุนแรงด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ประมาณ 125 ครั้ง กระสุนลูกจรวด 5,000 นัด โดรนพลีชีพหรือโดรน FPV จำนวน 33 พื้นที่ ใส่ฐานและที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบ โดยเฉพาะในพื้นที่ ช่องอานม้า และช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี, เถียงตาม็อก จังหวัดศรีสะเกษ และช่องคนา ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธอย่างได้สัดส่วน
ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อยู่ตลอดแนวการวางกำลัง จากผลการปะทะกันอย่างหนักตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายเราได้สูญเสียนักรบกล้าสละชีพเพื่อพิทักษ์ชาติไปจำนวน 4 นาย บาดเจ็บรวม 68 นาย ฝ่ายกัมพูชาเสียชีวิต 61 นาย บาดเจ็บยังประเมินไม่ได้
กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัย และรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง