จับตา!ญี่ปุ่นส่งฝูงบินรบประจำการสหรัฐฯ-ยุโรป ในภารกิจหนุนนาโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ญี่ปุ่นกำลังส่งเครื่องบิน 8 ลำ ในนั้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-15 จำนวน 4 ลำ เข้าประจำการในสหรัฐฯ, แคนาดาและยุโรป ในภารกิจสนับสนุนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ภารกิจที่ได้รับการขนานนามว่า "Atlantic Eagles" ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นถูกส่งเข้าประจำการในแคนาดาและยุโรป
ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น ระบุว่ามีการบุคลากรจากฐานทัพอากาศทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 180 คนเข้าร่วมภารกิจนี้ ที่ฝูงบินรบ F-15 จะเดินทางไปพร้อมกับเครื่องบินบรรทุกน้ำมัน 2 ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง 2 ลำ
"ภารกิจนี้อยู่บนพื้นฐานของความตระหนักว่าความมั่นคงของยูโร-แอตแลนติกและของอินโด-แปซิฟิก มีความเชื่อมโยงกัน" ถ้อยแถลงของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นระบุ
หน่วยงานแห่งนี้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าเครื่องบินของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุุ่น ได้ลงจอด ณ ฐานทัพอากาศไอลสัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากนี้จะตามด้วยฐานทัพซีเอฟบี กรูส เบย์ ในแคนาดา และฐานทัพอากาศอาร์เอเอฟ โคนิงสบี ในอังกฤษ และฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเยอรมนี
ญี่ปุ่น ได้จัดตั้งคณะผู้แทนทูตประจำนาโตเมื่อช่วงต้นปี ในขณะที่การประจำการเครื่องบินรบของญี่ปุ่นในยุโรป มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่พันธมิตรนาโต ต่อกรณีที่เบลารุสและรัสเซียซ้อมรบร่วม และความเคลื่อนไหวก้าวร้าวหนักขึ้นเรื่อยๆของจีน ในภูมิภาคอาร์กติก
(ที่มา:ดีเฟนซ์สนิวส์)