กฟผ. วางแผนกู้ระบบสายพานลำเลียงให้แล้วเสร็จ 4 เดือน

กฟผ. เร่งหารือบริษัทผู้รับจ้างสัญญาเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ วางแผนกู้ระบบสายพานลำเลียงดินให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งถ่านสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ย้ำพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำเหมืองและทิ้งมูลดินทราย ไม่กระทบชุมชนโดยรอบ
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) เปิดเผยว่า กฟผ. มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งแก้ไขสถานการณ์ทันที โดยวานนี้ (4พ.ย.)นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ (สรข.3 เชียงใหม่) อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (สอจ.ลำปาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย โดยให้ กฟผ. หยุดกิจกรรมบางส่วนบริเวณพื้นที่ที่มีการสไลด์จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมจัดทำแผนงาน วิธีการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และรายงานความคืบหน้าต่อ สรข.3 เชียงใหม่ และ สอจ.ลำปาง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และให้ กฟผ. กำชับบริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผนผังโครงสร้างการทำเหมืองและมาตรการที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หลังจากการลงพื้นที่วันนี้(5 พ.ย.) ยังคงตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดินบริเวณพื้นที่ที่มีการสไลด์ จึงปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า-ออกโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้น กฟผ. ได้หารือร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างสัญญาเหมาขุด-ขนดินและถ่านที่เหมืองแม่เมาะ เพื่อวางแผนกู้ระบบสายพานลำเลียงดินที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานภายใน 4 เดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งถ่านสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ รวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองผันน้ำแม่เมาะ-ห้วยทรายของ กฟผ.แม่เมาะ เนื่องจากถูกดินสไลด์ปิดทับบางส่วน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายคือ บริเวณพื้นที่สำนักงานสนามชั่วคราวของบริษัทผู้รับจ้าง ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงซ่อมเครื่องจักร และลานเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทำเหมืองและทิ้งมูลดินทราย ห่างจากชุมชนใกล้เคียงประมาณ 5 - 6 กิโลเมตร จึงไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดหาพื้นที่สำนักงานเฉพาะกิจให้กับบริษัทผู้รับจ้าง และติดตั้งเครื่องช่วยตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของมวลดินเพิ่มเติมแบบเรียลไทม์ด้วย