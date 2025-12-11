ควันดำทะยานเหนือชายแดนบุรีรัมย์! กองทัพไทยโจมตีเป้าหมายสำคัญของกัมพูชา ยุติศูนย์บัญชาการโดรนพลีชีพ

11 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาตอนบนเกิดปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญ เมื่อเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยขึ้นปฏิบัติการกลางคืน พร้อมทิ้งระเบิดแรงสูงใส่เป้าหมายในพื้นที่จุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในห้วงสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนช่วงหลายวันที่ผ่านมา
รายงานภาคสนามระบุว่า หลังการโจมตีทางอากาศไม่นาน ทหารไทยจากกองทัพบกได้เสริมกำลังด้วยการยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้าใส่คลังน้ำมันของกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยจุดทั้งสองแห่งถูกมองว่าเป็นแหล่งยุทธศาสตร์เดียวกัน เนื่องจากตั้งอยู่ตรงข้ามพื้นที่ผ่อนปรนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตลอดสัปดาห์มีความเคลื่อนไหวทางทหารอย่างหนาแน่น
.
ต้นเหตุของปฏิบัติการดังกล่าว มาจากกาตรรวจพบว่าบ่อนคาสิโนและคลังน้ำมันซึ่งดูเป็นโครงสร้างพลเรือนภายนอก ได้ถูกฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นจุดซ่องสุมกำลังทางทหารหลายรูปแบบ ทั้งเป็นพื้นที่ปล่อยโดรนพลีชีพโจมตีทหารไทย เป็นคลังเก็บอาวุธหนัก รวมถึงใช้เป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงให้รถยิงจรวด BM-21 ที่ถูกระบุว่ามีบทบาทสำคัญในแนวรบช่วงที่ผ่านมา
หลังการโจมตี ภาพจากพื้นที่ฝั่งกัมพูชาปรากฏกลุ่มควันดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นเป็นรูปทรงคล้ายเมฆเห็ดเหนือท้องฟ้าของจุ๊บโกกี เสียงระเบิดยังดังสะท้อนเป็นช่วงๆ จนได้ยินไกลออกไปมากกว่า 10 กิโลเมตร สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนฝั่งไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนบุรีรัมย์ที่อยู่ในระยะใกล้จุดปะทะมากที่สุด
.
แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการตอบโต้เชิงยุทธวิธี หลังพบหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสนับสนุนการโจมตีทหารไทยในช่วงหลายวันมานี้ โดยย้ำว่าทุกขั้นตอนวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อจำกัดวงความเสียหายไม่ให้ลุกลามสู่เป้าหมายพลเรือนอื่น และมุ่งทำลายขีดความสามารถด้านการรบของฝ่ายตรงข้ามเป็นหลัก
ขณะนี้ยังมีรายงานเสียงปะทุเป็นระยะจากพื้นที่ปฏิบัติการซึ่ งเจ้าหน้าที่ไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกำลังประจำพื้นที่ชายแดนเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในชั่วโมงถัดไป
.
ขอบคุณภาพ: Army Military Force