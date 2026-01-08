กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ (8 มกราคม 2569) นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสาธารณะบ้านลำมะโกรก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านลำมะโกรก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
พื้นที่ตำบลหนองหลวงเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่พึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศของแหล่งน้ำมีระดับต่ำกว่าพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย ทำให้ประชาชนต้องสูบน้ำขึ้นมาใช้ ส่งผลให้มีต้นทุนด้านพลังงานสูง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 จึงพิจารณานำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันจากการสูบน้ำให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า "โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสาธารณะบ้านลำมะโกรก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง"
และกล่าวเสริมว่า "บึงสาธารณะบ้านลำมะโกรก เดิมเป็นพื้นที่สาธารณะที่ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากยังประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร การดำเนินโครงการครั้งนี้จึงเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีชีวิต พร้อมจัดระเบียบการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสูบน้ำและกระจายน้ำได้มากกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 400 ไร่ และช่วยเหลือประชาชนจำนวน 80 ครัวเรือน สร้างความมั่นคงด้านน้ำ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่อย่างสมดุล
ความสำเร็จของโครงการนี้ แม้ดูเรียบง่าย แต่เกิดจากความเข้าใจ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม"