พรรคส้มซัดงบเจ้าท่า 150 ล.สร้างท่าเรือรัฐสภาหรูเกินจำเป็น แถมค่าตกแต่งเจดีย์ 10 จี้เป็นตัวอย่างใช้งบ

“ภัสริน” ซัดงบกรมเจ้าท่า 150 ล้านสร้างท่าเรือรัฐสภา หรูเกินจำเป็น แถมค่าตกแต่งเจดีย์ 10 ล้าน แนะควรเป็นตัวอย่างการใช้งบอย่างมีเหตุผล เน้นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อความสะดวกผู้มีตำแหน่ง
วันนี้ (14ส.ค.) น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 วาระ 2 มาตรา 15 งบกระทรวงคมนาคม โดยขอปรับลดงบกรมเจ้าท่า 5% จากวงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยเฉพาะงบลงทุนโครงการท่าเรือรัฐสภาและโรงเก็บเรือ วงเงิน 150 ล้านบาท
น.ส.ภัสริน กล่าวว่า โครงการท่าเรือรัฐสภาและโรงเก็บเรือ วงเงิน 150 ล้านบาท คล้ายโรงลิเก เป็นท่าเรือ 2 ฝั่ง ทั้งสส. สว. ฝั่งละ 51 ล้าน และโรงเก็บเรือหนึ่งหลัง หลังละ 11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพิเศษประมาณ 28 ล้านบาท ตนเข้าใจว่าโครงการนี้อยากจะให้กรมเจ้าท่า เป็นผู้สร้างเพื่อรองรับการเดินทางด้วยของสส. สว. และแขกบ้านแขกเมือง แต่เมื่อเทียบกับงบปรับปรุงท่าเรือ 13 แห่ง ที่มีประชาชนใช้ทุกวัน ท่าเรือรัฐสภาแห่งเดียวกลับมีงบประมาณก่อสร้างเกือบ 4 เท่า ที่สำคัญคือปัจจุบันรัฐสภามีโป๊ะเรือ และมีผู้ใช้บริการอยู่แล้ว เฉลี่ยวันละเกือบ 600 คน เป็นอันดับที่ 18 จาก 46 ท่าเรือ
น.ส.ภัสรินชี้ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ ควรเป็นตัวอย่างการใช้งบอย่างมีเหตุผล เน้นประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อความสะดวกของผู้มีตำแหน่ง แต่กลับใช้งบมหาศาลไปกับความหรูหรา เช่น ค่าตกแต่งยอดเจดีย์ท่าเรือราคากลางละเกือบ 10 ล้านบาท ขณะที่ท่าเรือเกียกกายซึ่งอยู่ใกล้กันกลับมีสภาพทรุดโทรม สนิมเกาะ ห่วงยางชำรุด พื้นลื่นและหลุดร่อน เสี่ยงอันตรายต่อผู้โดยสาร
“เงินลงทุนคือเงินภาษีของประชาชน ควรได้สิ่งตอบแทนที่ชัดเจน ไม่ใช่ท่าเรือติดแอร์ที่ไม่เคยเปิดใช้ หรือรายละเอียดตกแต่งที่เกินความจำเป็น” น.ส.ภัสรินกล่าวและว่า ตนเห็นด้วยกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหากคุ้มค่าและเน้นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเสนอให้ปรับงบตัดส่วนฟุ่มเฟือยออก แต่ยังคงสาระและเป้าหมายโครงการไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด