รัฐบาลเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-โคราช เดินทางปีใหม่ 2569

หยุดยาวปีใหม่นี้! รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนอุ่นใจตลอดเส้นทางเดินทางกลับภูมิลำเนา-ท่องเที่ยว ให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 คาดว่าประชาชนจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเองเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ รัฐบาล โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ช่วง “บางปะอิน – นครราชสีมา” ตลอดเส้นทาง 196 กม. โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมผ่านทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความแออัดของเส้นทางหลัก และแบ่งเบาภาระการจราจรสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันศุกร์ 26 ธ.ค. 68 ถึง 5 ม.ค. 69 (รวม 11 วัน)
ช่วง “บางปะอิน - ปากช่อง” จะเปิดทดลองใช้แบบวิ่งทิศทางเดียว (One-way) โดยช่วงต้นเทศกาล 7 วัน ทิศขาออกกรุงเทพฯ เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึง 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ช่วงปลายเทศกาล 4 วัน ทิศขาเข้ากรุงเทพฯ เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น. ถึง 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ ช่วงบางปะอิน - ปากช่อง จะปิดการจราจรชั่วคราวในวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 00.01 – 06.00 น. เพื่อสลับทิศทางการเดินรถ สำหรับช่วง ปากช่อง – นครราชสีมา เปิดให้สัญจรสองทิศทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ตามปกติ
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ ยังอนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยประชาชนสามารถเข้า–ออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้ 7 ด่าน (1. ด่านบางปะอิน 2. ด่านหินกอง 3. ด่านสระบุรี 4. ด่านแก่งคอย 5. ด่านปากช่อง 6. ด่านสีคิ้ว และ 7. ด่านขามทะเลสอ)
“การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม ต้องการให้ “คนไทยเดินทางอย่างมีความสุข ปลอดภัย และอุ่นใจ มีรัฐอยู่เคียงข้างตลอดทุกเส้นทาง” เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยที่รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมตั้งใจดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างมีความสุขและปลอดภัย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ